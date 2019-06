Kwieciński: Wzrost PKB w tym roku może zbliżyć się do poziomu z 2018 roku

"Mamy duże szanse, żeby zbliżyć się do poziomu wzrostu gospodarczego, który mieliśmy w zeszłym roku. Mamy bardzo dobre oznaki w tych częściach gospodarki, które nie do końca najlepiej pracowały wcześniej, przede wszystkim w inwestycjach" - powiedział Kwieciński w wywiadzie dla Radia Plus.