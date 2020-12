Kyriba zainwestowała w Polsce i zatrudni 80 specjalistów IT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 22.12.2020 (ISBnews) - Kyriba - amerykański jednorożec działający w sektorze SaaS - uruchomiła w Warszawie nowe centrum programistyczne i serwisowe, podała spółka. Warszawskie biuro amerykańskiej spółki posłuży za regionalny hub do rozwoju usług i serwisu dla klientów. W I połowie 2021 r. ma zatrudniać tam 80 specjalistów od IT, obsługi klienta i zasobów finansowych, docelowo może to być nawet kilkaset osób, poinformowano.