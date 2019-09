Lacan Technologies: Integracja środowiska IT może dać MŚP 15-25% oszczędności

Jak wskazuje cytowany przez firmę "Raport o stanie sektora MŚP w Polsce", opracowany przez PARP w czerwcu 2019 r., obecnie funkcjonuje w kraju 54 tys. małych firm, które stanowią 3% polskiego sektora przedsiębiorstw. 0,7% stanowi 15 tys. średnich firm. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) z 2019 r. w Polsce na tysiąc mieszkańców przypada średnio 58,6 mikrofirm. Stanowią 96% wszystkich przedsiębiorstw, a 2/3 z nich to firmy jednoosobowe.

Jak wskazują eksperci Lacan Technologies, dla globalnych marek i producentów oprogramowania, posiadających dużą liczbę klientów, jest to rynek rozdrobniony, a ze względu na koszty ich indywidualnej obsługi nisko opłacalny. Dlatego też przedsiębiorstwa z sektora najczęściej korzystają z licencji produktów dużych producentów IT, regulujących odrębne obszary działalności ich przedsiębiorstw, takich jak księgowość, kadry, handel czy produkcja, co generuje dodatkowe wydatki. Spółka zwraca uwagę, że ekosystemy te są skonstruowane w sposób dający małe możliwości ingerencji i modyfikacji systemu pod unikalne potrzeby użytkownika, szczególnie z sektora mikrofirm.

"Tegoroczny raport PARP dotyczący sektora MŚP pokazuje, że szczególnie małe firmy mają problemy z innowacyjnością. Przedsiębiorstwa te są najsłabiej wyposażone w komputery oraz dostęp do internetu. W przypadku średnich firm jest nieco lepiej, ponieważ co trzecia z nich jest aktywna innowacyjnie. Podobnie wygląda to w przypadku mikrofirm. Barierą inwestycyjną we wszystkich przypadkach są przede wszystkim koszty. W ponad 60% przedsiębiorstw inwestycje te są bowiem finansowane ze środków własnych. Małych przedsiębiorców nie stać przy tym na utrzymywanie kilku licencji na różnego rodzaju oprogramowanie. Pamiętajmy, że producenci oprogramowania pobierają rocznie dodatkowo 15-25% kosztów zakupu ich rozwiązań z tytułu utrzymania samej licencji. Przedsiębiorcom brakuje wiedzy na temat potencjału związanego z odpowiednio opracowanym pod ich potrzeby oprogramowaniem ERP. Właściwa integracja środowiska IT dałaby im duże oszczędności" - skomentował prezes Lacan Technologies Maciej Brylewicz, cytowany w komunikacie.

Eksperci Lacan Technologies jednocześnie zwracają uwagę, że pomimo dużych sukcesów w eksporcie, polskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP nadal borykają się z efektywnością procesów produkcyjnych. Ich zdaniem, w polskich małych i średnich firmach brakuje rozwiązań IT, integrujących ze sobą moduły projektowe, magazynowe i produkcyjne, co mogłoby wygenerować oszczędności na materiale od kilku do kilkunastu procent rocznie. Jednocześnie wykorzystywane przez nie środowisko IT daje zbyt małą możliwość integracji z nowoczesnymi technologiami, co wymaga budowy indywidualnych importerów i eksporterów danych.

"Przedsiębiorców przeraża perspektywa wdrożenia opracowanych na ich potrzeby rozwiązań IT w czasie od 6 do 24 miesięcy. Nie chcą też realizować niedostosowanych do ich potrzeb i kosztochłonnych inwestycji w gotowe, tzw. rozwiązania 'pudełkowe'. Tymczasem koszty związane z dobrze skrojonym systemem ERP amortyzują się najdalej po upływie 15 miesięcy" - wskazał Brylewicz.

Spółka wskazuje, że największą popularnością w sektorze MŚP cieszą się rozwiązania IT optymalizujące procesy sprzedażowe, projektowe i produkcyjne. Ze względu na wysoki stopień standaryzacji metodologii zarządzania, rzadko dotyczy to obszaru procesów związanych z księgowością i zarządzaniem powierzchnią magazynową.

Lacan Technologies Sp. z o.o., to firma technologiczna, działająca na polskim rynku od 2008 roku. Głównym profilem działalności spółki jest technologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem oraz wsparcie jego zasobów, przy zastosowaniu nowoczesnych i spersonalizowanych systemów ERP (Enterprise Resource Planning). Firma działa na rynku polskim oraz rumuńskim.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące