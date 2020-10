LafargeHolcim zainwestuje ponad 100 mln euro w Cementowni Małogoszcz

"To duży krok dla Lafarge i całej branży cementowej w kierunku bycia bardziej neutralną dla środowiska. Naszą ambicją jest osiągnięcie poziomu 395 kg CO2 netto/tonę cementu w 2023 roku, a do 2030 roku ma to być już 300 kg. To sprawi, że Polska będzie miała jeden z najbardziej ekologicznych cementów na świecie. Ta inwestycja wspiera również realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu poprzez inwestycje w zielone technologie i rozwoju gospodarki opartej na zrównoważonym rozwoju. Pomimo niepewności gospodarczych wywołanych epidemią, rozpoczynamy ten projekt, który wpłynie pozytywnie na rozwój regionu. Inwestycje to również znakomite ukoronowanie naszej 25-letniej działalności w Polsce" - powiedział prezes Lafarge w Polsce Xavier Guesnu, cytowany w komunikacie.

Warta ponad 100 mln euro inwestycja jest jedną z największych w sektorze cementowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Łączy ona znaczący wymiar ekonomiczny z realizacją celów środowiskowych. LafargeHolcim jako pierwszy globalny producent materiałów budowlanych i pierwsza firma w sektorze cementowym podjęła ambitne wyzwanie redukcji emisji CO2 podpisując deklarację Net-Zero Pledge. Do 2030 roku cała grupa zredukuje emisję o 20% w porównaniu z rokiem 2018. W Polsce ambicją Lafarge jest osiągnięcie 55% poziomu redukcji, w porównaniu do 1990 roku. Po zakończeniu prac będzie to jedna z najnowocześniejszych cementowni w Europie, podkreślono.

Obniżenie emisyjności będzie możliwe dzięki budowie jednego, nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru o wydajności ok. 4 tys. ton na dobę. Powstanie również nowa, efektywniejsza instalacja paliw alternatywnych, która umożliwi większe zastosowanie biomasy, czyli odnawialnych źródeł energii pochodzących z przemysłu meblarskiego czy papierniczego. Pozwoli to zminimalizować udział paliw kopalnych w produkcji i będzie stanowić istotny element gospodarki obiegu zamkniętego rozwiązując problem odpadów. Poprawi się również efektywność energetyczna zakładu. Zużycie energii zmniejszy się o 1/3 dzięki mniej energochłonnym urządzeniom i produkcji energii własnej. Obniży się również emisja wtórna pyłów poprzez przebudowę magazynów surowców oraz terminali rozładunkowych. Modernizacja nie zatrzyma produkcji w zakładzie, a klienci będą obsługiwani w normalnym, dotychczasowym trybie, informuje Lafarge.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Decyzję o wsparciu wydał Krakowski Park Technologiczny, zarządzający PSI w tym regionie. Wydatki kwalifikowane wyniosą blisko 98 mln euro. Decyzja dla firmy Lafarge jest pierwszą decyzją wydaną przez Krakowski Park Technologiczny w województwie świętokrzyskim w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, ponadto KPT wydał tu trzy zezwolenia na działalność specjalnej strefy ekonomicznej. Jednocześnie, jest to największa inwestycja w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zarządzanej przez KPT.

"Inwestycja Lafarge cieszy z wielu powodów. Przede wszystkim, jest to największa jednostkowa decyzja o wsparciu wydana w historii Krakowskiego Parku Technologicznego, to także jeden z największych projektów wspartych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w kraju. Zielony i prośrodowiskowy charakter tej inwestycji, głównie w zakresie efektywności energetycznej pokazuje pozytywną transformację, która zachodzi w polskim przemyśle. Jednak, co najważniejsze: tak ogromna inwestycja w dobra produkcyjne świadczy o wierze w szybką dynamikę inwestycji w całej polskiej gospodarce i będzie miała bezpośrednie przełożenie również na inne gałęzie przemysłu w regionie" - powiedział prezes KPT Wojciech Przybylski.

Lafarge w Polsce jest jednym z czołowych producentów cementu, kruszyw i betonu. Działa od 1995 roku. Obecnie w 51 zakładach zatrudnia blisko 1 500 pracowników. Jest częścią globalnej Grupy LafargeHolcim.

