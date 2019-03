Legimi chce pozyskać do 4 mln zł na rozwój, dziś ruszyły zapisy na akcje serii G

"Sięgamy po finansowanie equity, gdyż chcemy rozwinąć się na rynku niemieckim. Od ponad dwóch lat funkcjonuje nasz serwis Legimi.de, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Co więcej, finalizujemy przejęcie spółki Readfy. Stanowi to doskonałą bazę do integracji usług świadczonych na rynku niemieckim poprzez platformę Legimi.de, która oferuje płatny dostęp do usługi czytania i słuchania e-książek oraz przez spółkę Readfy działającą w modelu freemium" - powiedział prezes Mikołaj Małaczyński, cytowany w komunikacie.