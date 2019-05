Legimi dwukrotnie zwiększyło przychody w I kw. br., kończy prace nad Legimi 3.0

"Synchrobooki cieszą się dużym zainteresowaniem naszych użytkowników. To wygodne rozwiązanie, które umożliwia konsumpcję treści w ulubiony sposób, odpowiedni do danej chwili. To nasze autorskie rozwiązanie, które zdobywa coraz większą popularność wśród użytkowników. Uważam, że obok premiery nowej wersji Legimi 3.0 będzie to główny czynnik, który pozwoli nam dalej dynamicznie rosnąć" - powiedział prezes Mikołaj Małaczyński, cytowany w komunikacie.