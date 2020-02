Legimi umożliwiło klientom nabywanie książek papierowych

"Przez naszą platformę przez ostatnią dekadę przewinęło się ponad milion zarejestrowanych użytkowników. Zauważyliśmy, że część z nich traktowało Legimi jako przystanek na swojej czytelniczej drodze. Co czwarty użytkownik używał naszej aplikacji do tego by przejrzeć interesującą książkę lub poznać autora przed dokonaniem zakupu wydania drukowanego. Dotychczas nie mieliśmy rozwiązania dla takich klientów. Sądzę więc, że z rozszerzenia oferty Legimi o wydania papierowe zadowoleni będą nie tylko czytelnicy ale również wydawcy, zyskujący dostęp do pokaźnej, budowanej przez lata bazy miłośników książek" - powiedział prezes Mikołaj Małaczyński, cytowany w komunikacie.