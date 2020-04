Libet uruchomił pierwszą w branży platformę online

"Pomimo rekordowych wyników sprzedaży w pierwszym kwartale bieżącego roku, której poziom wzrósł rok do roku o 100%, stale szukamy nowych kanałów dotarcia do naszych klientów. Wzrost znaczenia sprzedaży online w czasach pandemii oraz związane z tym kanałem większe bezpieczeństwo zakupów w czasach koronawirusa, tylko utwierdza nas w przekonaniu o słuszności realizacji tego nowego projektu" - powiedział wiceprezes Ireneusz Gronostaj, cytowany w komunikacie.

Nowy serwis łączy funkcje sklepu internetowego z dostępem do usługi projektowej oraz praktycznych informacji wykonawczych. Tzw. e-projekt to usługa polegająca na zdalnym wykonaniu przez projektanta koncepcji aranżacji terenu. Podstawę do realizacji takiego projektu stanowią informacje i ustalenia przesłanie również za pośrednictwem serwisu, wyjaśniono. Wszystkie zamówienia realizowane są za pośrednictwem usługi kurierskiej.