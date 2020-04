Link4 wdraża trwały nośnik, wykorzystujący blockchain, z KIR i Coinfirm

Trwały nośnik, wykorzystujący technologię blockchain, umożliwia przekazywanie przez instytucje do swoich klientów, dokumentów w wersji elektronicznej z gwarancją ich niezmienności i nieusuwalności w czasie. To znaczne ułatwienie komunikacji oraz ograniczenie konieczności przesyłania korespondencji papierowej, podano.

Link4 powierzył polsko-brytyjskiemu startupowi Coinfirm integrację z rozwiązaniem trwałego nośnika, dostarczonego przez KIR we współpracy z IBM i wykorzystującego technologię blockchain Hyperledger Fabric. Link4 dostarczy tę usługę swoim klientom w postaci portalu służącego do prezentacji i weryfikacji dokumentów, które zostały opublikowane na trwałym nośniku, na stronie internetowej ubezpieczyciela, wyjaśniono.

"Od dłuższego czasu stawiamy na nowoczesne i bezpieczne rozwiązania, a takim bez wątpienia jest blockchain, który gwarantuje trwały zapis dokumentów bez możliwości ich edycji. To przede wszystkim udogodnienie dla naszych klientów, którzy takie dokumenty jak karta produktu czy ogólne warunki ubezpieczenia zawsze znajdą w tym samym miejscu, w niezmienionej formie. Tego typu rozwiązania co do zasady zwiększają bezpieczeństwo dokumentów w cyfrowym świecie, który dziś przenika do kolejnych obszarów naszego życia"- powiedziała prezes Link4 Agnieszka Wrońska, cytowana w komunikacie.