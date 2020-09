Lokum Deweloper miał 18,33 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

Sprzedaż mieszkań (lokale objęte umowami deweloperskimi i przedwstępnymi) w pierwszym półroczu 2020 r. objęła inwestycje w trzech lokalizacjach we Wrocławiu - Lokum di Trevi, Lokum Vena oraz Lokum Villa Nova, oraz w trzech lokalizacjach w Krakowie - Lokum Siesta Lokum Vista i Lokum Salsa. Odnotowany wynik obejmuje 88 lokali, co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie. Sprzedaż ta będzie budowała wynik 2020 roku - lokale z inwestycji planowanej do zakończenia w 2020 r. - Lokum Villa Nova.