Londyn zdetronizowany. Inwestorzy przenieśli się do Amsterdamu

Amsterdam wyprzedził w styczniu Londyn jako największe centrum obrotu akcjami w Europie - informuje "Financial Times". Brytyjski dziennik ocenia, że holenderska stolica jest jednym z pierwszych beneficjentów brexitu.

W styczniu na giełdzie Euronext Amsterdam oraz w holenderskich oddziałach notowano dziennie średnio 9,2 mld euro obrotów, co stanowi ponad czterokrotny wzrost w porównaniu z grudniem 2020 roku.

Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM), zauważył te zmiany już w pierwszym dniu sesyjnym, kiedy to jedna piąta wszystkich akcji w UE była przedmiotem obrotu w Amsterdamie. Udział ten tylko się zwiększył i wynosi obecnie prawie jedną trzecią.

Polski wątek

Dlaczego Amsterdam, a nie Warszawa? Przedstawiciele InPostu wskazywali, że celem wejścia na holenderską giełdę jest wzmocnienie profilu, rozpoznawalności i wiarygodności marki za granicą. Ma to m.in. szerzej otworzyć drzwi do ekspansji paczkomatów do nowych krajów.