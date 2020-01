Lotnisko Chopina w Warszawie miało 18,9 mln pasażerów w 2019, o 6,2% więcej r/r

"W okresie styczeń-grudzień w ruchu międzynarodowym podróżowało 17,1 mln pasażerów (więcej o 6,8%), zaś w ruchu krajowym 1,76 mln (więcej o 0,4%). Natomiast w samym grudniu na Lotnisku Chopina odprawiono 1 384,3 tys. pasażerów. Jest to o 11,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W 2019 roku znaczna większość pasażerów, bo aż 59,1%, podróżowało w strefie Schengen, a 40,9% wybrało destynacje do krajów Non-Schengen" - czytamy w komunikacie.

W 2019 roku najpopularniejszym przewoźnikiem na Lotnisku Chopina były Polskie Linie Lotnicze LOT. W ubiegłym roku ich usługi wybrało 9 721 756 podróżnych. Poza tym PLL LOT w 2019 roku otworzył 7 nowych rejsów regularnych, z czego 3 były połączeniami długodystansowymi (Miami, Delhi oraz Kolombo). Także linie Wizz Air, które w ubiegłym roku przewiozły z i do Lotniska Chopina 2 826 773 osób, zainaugurowały nowe regularne połączenie - do Edynburga. Ogólnie w 2019 roku całkowita liczba kierunków regularnych oferowanych przez Lotnisko Chopina wyniosła 130, podano także.

"Ciekawie prezentuje się także podsumowanie 2019 roku dla segmentu cargo oraz przewozu poczty. W okresie styczeń-grudzień przewóz ładunków na pokładach wszystkich statków powietrznych wyniósł 97 784,2 tony. Jest to wzrost o 5,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast przewóz poczty na pokładach wszystkich statków powietrznych wyniósł 16 309,8 ton, co stanowi wzrost o 2%" - czytamy dalej.

Pasażerowie tranzytowi mogą już korzystać z przebudowanej strefy kontroli dokumentów, która powiększyła się z 12 do 18 przejść. Natomiast strefę kontroli bezpieczeństwa dla pasażerów transferowych w rotacji Non Schengen - Schengen powiększono z 2 do 4 przejść, zaś w rotacji Non Schengen - Non Schengen również z 2 do 4 przejść. Ukończenie tej inwestycji ma istotny wpływ na poprawę jakości obsługi pasażerów oraz zwiększenie przepustowości stołecznego portu, zakończono w informacji.