Lotos Kolej kupił 216 wagonów platform od Kolowagu i lokomotywę od Newagu

Realizacja projektów infrastrukturalnych i taborowych odbywa się przy wsparciu Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Nadrzędnym celem tej grupy projektów jest zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach towarowych, poprzez częściowe przeniesienie transportu kontenerów na tory. Ma się to przyczynić do ograniczenia negatywnych skutków transportu drogowego, takich jak emisja zanieczyszczeń, a także do zmniejszenia liczby samochodów przewożących kontenery na drogach, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, podano w komunikacie.

"Dynamiczny rozwój polskich portów oraz wzrost transportu z Chin i innych krajów azjatyckich do Europy przyczynia się do wzrostu kolejowych przewozów intermodalnych. Lotos Kolej jako wicelider krajowych przewozów widzi szansę na zwiększenie pracy przewozowej i udziału w rynku poprzez tę gałąź przewozów. Dofinansowanie poprzez projekt 'Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę Lotos Kolej' powoduje, że będziemy konkurencyjni względem innych podmiotów realizujących ten rodzaj przewozów" - powiedział prezes Lotosu Kolej Anatol Kupryciuk, cytowany w komunikacie.

Podpisanie umów było możliwe dzięki Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

"Zwiększenie przewozów intermodalnych to działanie zapisane w strategii spółki. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu CUPT mamy możliwość efektywnego rozwoju przewozów intermodalnych w Lotos Kolej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Lotos Kolej podpisało umowy na pozyskanie 12 nowych elektrycznych lokomotyw produkcji firmy Newag, co świadczy o tym, że ostatni rok był okresem intensywnego rozwoju naszej spółki" - zauważył wiceprezes Jaromir Falandysz.

Na mocy umowy z firmą Kolowag AD, mającą swoją siedzibę w Bułgarii, od lipca 2020 roku do marca 2022 roku zostanie dostarczonych 216 sztuk przegubowych wagonów o łącznej długości ładunkowej wynoszącej 80', typu Sggrss. To sześcioosiowe wagony platformy oparte na trzech wózkach, przystosowane do przewozu kontenerów i nadwozi wymiennych. Wagony, których ładowność wynosi 108 ton, mają zezwolenie na dopuszczenie do użytkowania w całej Unii Europejskiej. Wartość umowy to 98,28 mln zł. Podlega ona dofinansowaniu ze środków UE w wysokości 42 646 903,91 zł, wskazano również.

"Jesteśmy wdzięczni za możliwość współpracy z Lotos Kolej przy tak dużym projekcie i za to, że dzięki naszym wagonom intermodalnym możemy przyczynić się do tworzenia bardziej ekologicznego środowiska" - podkreślił dyrektor wykonawczy i prezes Kolowag AD Emil Yonchev.

W ramach tego samego projektu rozstrzygnięto również postępowanie na zakup jednej jednosystemowej lokomotywy elektrycznej. Lotos Kolej zakupiła czteroosiową lokomotywę elektryczną Griffin, wyposażoną w ETCS poziomu 2. Modułowa konstrukcja lokomotywy Griffin pozwala na dostosowanie jej do specyficznych potrzeb poszczególnych przewoźników. Lokomotywy Griffin mogą być przeznaczone do prowadzania składów towarowych o masie do 3 200 ton z prędkością do 160 km/h oraz pociągów pasażerskich. To już trzecia lokomotywa tego typu w Lotos Kolej. Wartość umowy wynosi 13,77 mln zł i jest również objęta dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w wysokości 6 498 004,58 zł.

"Cieszymy się, że do grona eksploatowanych przez Lotos Kolej lokomotyw elektrycznych dołączy kolejna lokomotywa towarowa Griffin. Wierzymy, że zastosowane rozwiązania techniczne są gwarancją jej wysokiej dostępności i niezawodności, przyczynią się do ugruntowania wiodącej pozycji Lotos Kolej na rynku przewozów towarowych" - stwierdził wiceprezes Newagu Józef Michalik.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

