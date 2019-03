Louis Vuitton w chwilę stracił 15 mld euro. Przez błędne kliknięcie

Poniedziałkowa sesja na europejskich giełdach przebiega w dość spokojnej atmosferze. To jednak tylko pozory. W centrum uwagi o poranku były notowane na paryskiej giełdzie akcje Louis Vuitton. Notowania luksusowego francuskiego domu mody niespodziewanie poleciały w dół.

Na otwarciu sesji giełdowej Louis Vuitton był 9 proc. pod kreską. To oznacza, że w ciągu chwili wartość całego biznesu firmy spadła o około 15 mld euro, co daje blisko 65 mld zł straty. Inwestorzy i sympatycy francuskiej marki mogą być jednak spokojni. Błyskawicznie notowania wróciły do normy, a po południu kurs jest już na plusie.