LPP liczy na stosunkowo dobry maj wspierany głównie przez e-commerce

"Jeżeli chodzi o sprzedaż w maju to wydaje się, że jest nieźle, ale to dzięki internetowi. Traffiki w dużych miastach są bardzo niskie - wynoszą one ok. 30% w porównaniu sprzed okresu pandemii, a w mniejszych miastach jest lepiej, bo tam ten ruch wynosi 50-60%, więc jakaś sprzedaż w sklepach stacjonarnych jest notowana. Za ostatni tydzień, w maju - ok. 60% sprzedaży odbywa się przez internet, a 40% sprzedaży realizowana jest w sklepach. Wydaje się, że przy tej rosnącej sprzedaży internetowej sprzedaż w maju nie będzie zła " - powiedział Lutkiewicz podczas wideokonferencji.