LPP spodziewa się strat za marzec, kwiecień i prawdopodobnie maj

LPP otrzymuje wsparcie w Polsce w postaci dopłat do minimalnych pensji również dla większych firm. Natomiast w innych krajach, w których LPP posiada salony stacjonarne poziom wsparcia jest zróżnicowany.

"Szacowana miesięczna wielkość wsparcia na poziomie grupy to ok. 18 mln zł" - czytamy w prezentacji spółki dotyczącej wpływu COVID-19 na jej działalność.

Miesięczny poziom kosztów wynagrodzeń dla całej grupy to ok. 90 mln zł (przed obniżką wynagrodzeń).

Jeśli chodzi o wsparcie w kwestii czynszów, to działanie polskiego rządu co do skali jednym z największych w regionie, podkreśliła LPP.