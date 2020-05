LPP: Udział kanału online w całości sprzedaży zbliża się już do 45%

"W IV kw. mieliśmy ok 14,5-proc. udział sprzedaży online w całości naszego obrotu i to co się stało w ostatnich miesiącach powoduje, że nasze pierwotne szacunki, iż osiągniemy 20% są już nieaktualne. Dla przykładu podam, że w I kw. tego roku ten udział wzrósł do 33%. A jeżeli spojrzymy na kwiecień to ten wzrost sprzedaży online był 4-krotny, a w maju rośnie i jest już prawie 5-krotny"- powiedział Kujawa podczas sesji w ramach EEC Online.