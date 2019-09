Łukasz Młynarkiewicz został p.o. prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

"Pełnienie obowiązków prezesa PAA z dniem 11 września 2019 r. powierzono dr. Łukaszowi Młynarkiewiczowi, dotychczas piastującemu stanowisko dyrektora departamentu ocen oddziaływania na środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Poprzednio odpowiadał on za koordynację odwoławczych postępowań środowiskowych dla kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju, a także postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przypadku projektów strategii, planów lub przedsięwzięć" - czytamy w komunikacie.

Młynarkiewicz jest radcą prawnym, dyplomantem International School of Nuclear Law, programu organizowanego przez Agencję Energii Jądrowej OECD oraz Uniwersytet w Montpellier. Posiada on stopień naukowy doktora nauk prawnych, poświęcając rozprawę doktorską instytucji decyzji zasadniczej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Sekretarz Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Legislacji International Nuclear Law Association. Młynarkiewicz ma istotne doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i realizacji postanowień umów wielostronnych oraz zobowiązań wynikających z konwencji z Espoo oraz z Aarhus. Jest on także autorem licznych publikacji naukowych, w tym z zakresu prawa energetyki jądrowej, prawa oraz postępowania administracyjnego, podano także.