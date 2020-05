LW Bogdanka miała 33,5 mln zł zysku netto, 134,81 mln zł EBITDA w I kw. 2020

"Wpływ na nasze wyniki w I kwartale miało przede wszystkim dostosowanie poziomu produkcji do niższego zapotrzebowania na węgiel ze strony naszych odbiorców, wynikającego z ciepłej i wietrznej zimy. Warto podkreślić także, że ubiegłoroczna baza porównawcza była bardzo wysoka, gdyż w I kwartale 2019 r. na wynik wpłynęło kilka korzystnych czynników, w tym rekordowe wydobycie w styczniu minionego roku. Rozwijająca się od początku roku sytuacja epidemiczna koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego COVID-19 nie wpłynęła w sposób istotny na naszą działalność w I kwartale" - powiedział prezes Artur Wasil, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

"Spółka utrzymuje swoją silną pozycję rynkową osiągając na koniec I kwartału udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego na poziomie 20,6% oraz udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 25,8%. W ciągu I kwartału 83% sprzedaży węgla zostało zrealizowane w ramach Grupy Enea, m.in. do Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Enea Elektrownia Połaniec S.A." - dodano.

Bogdanka podała też, że w I kwartale wykonano 6,7 km robót chodnikowych, wobec 7,9 km rok wcześniej, co było zgodne z założeniami. W minionym kwartale GK LW Bogdanka SA poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 266,3 mln zł. Największą część tej kwoty, 166 mln zł, przeznaczono na zakup nowych kompleksów ścianowych. Blisko 73 mln zł przeznaczone zostało na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

"Obecnie, jak cała gospodarka, funkcjonujemy w cieniu pandemii koronowirusa, której wpływ na funkcjonowanie spółki staramy się ograniczać. Zareagowaliśmy na sytuację bardzo szybko, wdrażając szereg procedur i zabezpieczeń, dzięki czemu jak dotąd nie odnotowaliśmy zachorowań wśród pracowników, a jednocześnie zachowaliśmy ciągłość działania we wszystkich obszarach. W tej chwili rozwój sytuacji jest trudny do przewidzenia, podobnie jak potencjalne negatywne skutki dla działalności operacyjnej oraz wyników spółki. Koncentrujemy się na utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnej ciągłości prac wydobywczych i przygotowawczych. Liczymy na stopniową normalizację sytuacji, ale jesteśmy też przygotowani by stawić możliwym tegorocznym wyzwaniom, wykorzystując nasze atuty: najwyższą wśród polskich kopalń węgla efektywność wydobycia, wypracowywane od lat solidne wyniki finansowe, brak zadłużenia i bycie częścią Grupy Enea" - podsumował Wasil.