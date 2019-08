LW Bogdanka: W polu Stefanów pobito rekord postępu mies. i wydobycia dobowego

Eksploatacja ściany 4/VII/385 rozpoczęła się 28 marca br. Jest to kolejna eksploatowana ściana w polu VII w pokładzie 385 w Stefanowie, jej wybieg wynosi 4 635 m, a długość 305 m. Miąższość pokładu wynosiła 1,35-1,95 m, co klasyfikuje go do wybierania techniką strugową. Średnie nachylenie pokładu zarówno poprzecznego, jak i podłużnego ściany wynosi 2°.