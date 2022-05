Lyft, konkurent Ubera, zalicza największy spadek na giełdzie do tej pory

Lyft poinformował we wtorek o przychodach za pierwszy kwartał w wysokości 875,6 mln dolarów, co oznacza wzrost o 44 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. "Było to więcej niż 844,5 mln dolarów, których spodziewali się analitycy. Skorygowany zysk Lyft przed potrąceniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji wyniósł w tym kwartale 54,8 mln dolarów, znacznie przekraczając 14,4 mln dolarów, których spodziewali się analitycy" - zauważyła agencja Bloomberg.