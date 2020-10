M. Ciepły i M. Jarzębowski sprzedają w ABB łącznie do 1 287 500 akcji LiveChat

"Mariusz Ciepły oferuje do sprzedaży w ramach procedury ABB nie więcej niż 643 750 akcji sprzedawanych, stanowiących łącznie 2,5% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających łącznie do 2,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki; oraz Maciej Jarzębowski oferuje do sprzedaży w ramach procedury ABB nie więcej niż 643 750 akcji sprzedawanych, stanowiących łącznie 2,5% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających łącznie do 2,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.