Mabion: Połączenie Upjohn z Mylan bez wpływu na współpracę dot. MabionCD20

"Jak wynika z dostępnych publicznie informacji, Pfizer nie wniesie do nowopowstałego podmiotu projektów związanych z rozwojem leków biopodobnych, co jest istotne biorąc pod uwagę fakt, iż zarówno Mabion jak i Pfizer rozwijają lek onkologiczny z substancją czynną rituximab. Dodatkowo, w dostępnych materiałach pojawiają się informacje, że Pfizer będzie koncentrował się na innowacyjnych projektach, co może sugerować, że leki biopodobne nie będą dla koncernu kluczowym obszarem rozwoju" - napisał w oświadczeniu członek zarządu Mabionu ds. operacyjnych i naukowych Sławomir Jaros.