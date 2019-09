Maczfit chce mieć kilkaset maszyn vendingowych w przyszłym roku

"Dietetyczny gigant chce dotrzeć ze swoją ofertą do wszystkich Polaków. 'Lodówki pełne zdrowia' to nowoczesne automaty vendingowe, w których można kupić posiłki Maczfit od ręki o każdej porze. Pierwsze maszyny ze zdrowymi posiłkami stanęły już w Warszawie. Niebawem będą dostępne w całym kraju" - czytamy w komunikacie.

"Co dzień zmieniamy nawyki żywieniowe Polaków na lepsze. Nie tylko dostarczamy dietetyczne posiłki do domów i biur, ale również edukujemy i doradzamy. Maszyny vendingowe mogą być nie tyle kolejną rewolucją, co elementem ewolucji. Chcemy dotrzeć ze zdrowym i smacznym posiłkiem do każdego miejsca w Polsce" - powiedział Lubiak, cytowany w komunikacie.