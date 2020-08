budownictwo 45 minut temu

Mariusz Książek ponownie został prezesem Marvipol Development i BAH

Marvipol Development powołał Mariusza Książka do zarządu spółki i pełnienia funkcji prezesa na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od 11 sierpnia br. do 11 sierpnia 2022 roku, podała spółka. Jednocześnie Książek został powołany na prezesa British Automotive Holding (BAH) na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od 9 sierpnia br. do 9 sierpnia 2022 r., poinformowano w osobnym komunikacie.