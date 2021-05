Marketlin i Duo Stream na "czarnej liście" KNF. Sprawa jest w prokuraturze

W internecie roi się od stron, które oferują dostęp do platform inwestycyjnych. Za ich pośrednictwem można spekulować na rynkach finansowych. Choć obiecują wielkie zyski, zazwyczaj kończy się to utratą oszczędności.

Jeśli natraficie na platformę internetową fenix-funds.pro to uważajcie. Urzędnicy KNF wskazują, że odpowiadają za nią dwie firmy: Marketlin Ltd. oraz Duo Stream Ltd. Oba podmioty działają w Polsce bez zezwolenia - twierdzą urzędnicy.