Mastercard: Koszty podróży Polaków do domu na święta wynoszą średnio 660 zł

"Przeciętny Polak przemierzy średnio dystans 206 kilometrów (co odpowiada odległości między Poznaniem a Łodzią), aby wrócić na święta do rodzinnego domu. W innych europejskich krajach ta średnia jest ponad dwa razy większa (516 km). 13% Polaków jako środek transportu wybierze samolot, 20% pociąg, a ponad 92% przebadanych respondentów czeka przynajmniej jedna podróż samochodem lub autobusem. Z badania wynika, że największe odległości poszczególnymi środkami transportu przebywają: Portugalczycy (891 km samolotem), Irlandczycy (814 km pociągiem) oraz Szwedzi (754 km samochodem)" - czytamy w komunikacie.

Koszty podróży Polaków do domu na święta wynoszą średnio 660 zł i są niższe od średniej europejskiej (niemal 1,4 tys. zł). Na ten cel zaczynamy odkładać pieniądze już miesiąc przed Bożym Narodzeniem. Pomimo wysokich kosztów podróży, większość Polaków (76%) jest zdania, że sama ich obecność w domu na święta nie może być traktowana jako prezent dla najbliższych. W związku z tym dodatkowo na same świąteczne upominki wydają średnio 775 zł (średnia europejska to niewiele ponad 1 tys. zł), wskazano również.

14% ankietowanych w badaniu Mastercard rezerwuje bilety na podróż do domu na Boże Narodzenie z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Niewiele mniejszy odsetek, bo 12% respondentów, ma inne podejście i planuje swoją podróż last minute, zaledwie kilka dni przed Gwiazdką. Uśredniając, przeciętny Polak powrót na święta do domu organizuje 44 dni wcześniej. Część ankietowanych (13%) decyduje się swoją obecnością zrobić bliskim świąteczną niespodziankę.

"Żyjemy w czasach, w których coraz więcej ludzi pracuje z dala od miejsca, w którym się wychowali, często za granicą. Nie zmienia to jednak faktu, że święta to czas powrotu do domu rodzinnego. W przedświątecznej gorączce ważna jest wygoda zakupów i płatności. Jeśli te są dla nas mniej kłopotliwe i szybkie, więcej czasu możemy poświęcić na wybór idealnych prezentów i na spotkania z bliskimi, które w okresie świątecznym są prawdziwie bezcenne" - powiedział dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe Bartosz Ciołkowski, cytowany w materiale.

Podróżowanie w okresie świąt niekoniecznie musi się wiązać z powrotem do rodzinnego domu. 13% Polaków w tym czasie decyduje się na wyjazd turystyczny i jest to niewiele gorszy wynik od średniej europejskiej (19%). Dla niemal co czwartego ankietowanego (24%) jest to mniej stresujące niż święta w domu.

"Z badania Mastercard wynika także, że 14% Polaków nie jest w stanie wrócić do domu na święta. Najczęstszym powodem (26%) jest spędzanie Bożego Narodzenia z rodzicami partnera/partnerki. Ponad co piąty ankietowany (21%) pracuje w okresie świątecznym, zaś 14% nie może sobie pozwolić na powrót do domu z przyczyn finansowych. Brak fizycznego kontaktu rekompensują takie rozwiązania jak Skype czy FaceTime, z których w Wigilię planuje skorzystać 28% ankietowanych z Polski" - podsumowano.

Badanie pt. "Driving home for Christmas" zostało przeprowadzone na zlecenie Mastercard przez Fly Research, niezależną agencja badawczą, na próbie ponad 10 tys. dorosłych osób z 19 państw (w tym Polski), w listopadzie 2019 r.

Tagi: finanse, bankowość, transport, logistyka, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące