Maxcom miał 2,62 mln zł zysku netto, 4,73 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

" Spółka odnotowała w roku 2019 spadek przychodów oraz wyniku finansowego do czego przyczyniły się głownie takie czynniki, jak:

- spowolnienie na rynku usług telekomunikacyjnym oraz bardzo odczuwalna aktywna działalność na rynku polskim, konkurentów zagranicznych w szczególności globalnych, głównie chińskich marek. Przychody operacyjne spółki spadły o ponad 12 mln netto porównując rok 2019 do 2018, co spowodowało mniejszą marżę, a tym samym zmniejszenie zysku.

- wzrost wydatków na działania marketingowe skierowane na utrzymanie dobrej pozycji spółki na rynku o ponad 2 mln netto, co było wymuszone walką o klienta pomiędzy największymi producentami

- presja rynku na akcje promocyjne z obniżonymi cenami, aby konkurować z markami światowymi spowodowała konieczność zorganizowania wielu akcji marketingowo-sprzedażowych z niższymi cenami dla klientów co uszczupliło marżę. Akcje te były niezbędne do utrzymania pozycji u kluczowych klientów spółki" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.