Mazurska Manufaktura Alkoholi chce wejść na NewConnect w 2022 r.

"Pozyskany dzięki finansowaniu społecznościowemu kapitał chcemy przeznaczyć głównie na inwestycje i intensywny rozwój tak, by po debiucie giełdowym zaplanowanym do końca 2022 roku nasi akcjonariusze mogli osiągnąć jak największy zwrot z inwestycji w momencie swojego exitu" - powiedział Gromek, cytowany w komunikacie przesłanym ISBnews.

Firma realizuje obecnie we współpracy z Beesfund kampanię crowdfundingową z ofertą akcji. W jej ramach wyemitowała 143 tys. akcji, każda po 29,95 zł. W planach ma pozyskanie 4 mln zł, co stanowi 12,5% akcji przedsiębiorstwa. Jak dotąd spółka zebrała ponad 1,6 mln zł, zbiórka kapitału potrwa do 1 lipca.