mBank wprowadza możliwość otwarcia rachunku maklerskiego w pełni online

"Inwestorzy indywidualni, także ci nieposiadający rachunku osobistego w mBanku, którzy chcą dołączyć do grona klientów biura maklerskiego mBanku, teraz mogą to zrobić w całości przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu czy nawet korzystania z kuriera. Zawarcie umowy o usługę maklerską w ten sposób daje dostęp do regulowanego rynku giełdowego, w tym do instrumentów finansowych notowanych na GPW, giełd zagranicznych, a także handlu m.in. surowcami oraz walutami" - czytamy w komunikacie.