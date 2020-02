mBank wprowadził funkcję wysyłania prośby o przelew na telefon w systemie BLIK

"Aby wysłać prośbę o przelew na telefon, należy zalogować się do aplikacji i wejść do zakładki 'Płatności'. Następnie kliknąć w pole 'Prośba o przelew' i wybrać odbiorcę z listy kontaktów. Na liście automatycznie pojawiają się znajomi, którzy korzystają z BLIK-a. Potem wystarczy wpisać kwotę oraz krótki opis za co chcemy się rozliczyć, np. za wczorajszą kawę i nacisnąć 'Wyślij'. Resztą zajmuje się bank: uzupełnia pozostałe dane potrzebne do przelewu i wysyła na nr telefonu odbiorcy powiadomienie. Aby zaakceptować prośbę wystarczy jedno kliknięcie w apce. Znajomy ma na to 72 godziny"- wyjaśniła Iwona Kaszcyk-Wawrzyniak, koordynująca wdrożenie nowej usługi po stronie mBanku, cytowana w komunikacie.