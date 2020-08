MC: Klienci 125 kolejnych banków spółdzielczych mają dostęp do e-administracji

"To ważny etap w rozwoju polskiej e-administracji. Klientami banków spółdzielczych są bowiem często osoby z mniejszych miejscowości, które właśnie zyskują dużo łatwiejszy dostęp do e-usług" - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski, cytowany w komunikacie.

"Do tej pory podłączyliśmy 313 placówek. W sumie będzie ich 500. Tym samym około 1,5 miliona ich klientów m.in. bez wychodzenia z domu będzie mogło założyć profil zaufany" - dodał.

Do węzła krajowego dołączyły m.in. banki spółdzielcze w Koninie, Koronowie, Kostrzynie, Strykowie, Pruszczu Pomorskim, Wolinie, Toruniu, Tczewie, ale i we Wronkach czy Żurominie.

Węzeł krajowy to możliwość wygodnego dostępu do portali publicznych i e-usług świadczonych przez administrację za pomocą jednego - bankowego - hasła i loginu. Na początku lipca rozpoczęto proces przyłączania do węzła krajowego banków spółdzielczych.