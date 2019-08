MCI Capital otrzymał oferty nabycia 5,38 mln akcji własnych

"Wobec tego, że łączna liczba akcji, które zostały zaoferowane do nabycia przez spółkę, przekroczyła maksymalną liczbę akcji, które zgodnie z zaproszeniem spółka zamierzała nabyć (tj. 3 000 000 akcji), spółka dokonała za pośrednictwem Noble Securities S.A. proporcjonalnej redukcji liczby akcji zaoferowanych spółce do nabycia w odpowiedzi na zaproszenie oraz zawarła za pośrednictwem Noble Securities S.A. umowę sprzedaży w zakresie 3 000 000 akcji spółki, co stanowi 5,67% kapitału zakładowego spółki i odpowiada 5,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.