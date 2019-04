MCI i ALSO przedłużyli zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja

"W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 21 grudnia 2018 r. przez MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo -akcyjna (MCI) oraz Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Roseville) [...] wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie informują o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu do dnia 13 maja 2019 r. w związku z niespełnieniem się warunków prawnych nabycia akcji określonych w pkt 29 wezwania w terminie pierwotnie przewidzianym przez wzywających" - czytamy w informacji.

Obecnie przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 16 maja, przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW - 21 maja 2019r., podano także.

Poprzednio termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca.

21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę. Zapisy na akcje miały być przyjmowane od 15 lutego do 18 marca 2019 r.