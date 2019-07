ME: Rząd przyjął projekt noweli dot. inwestycji w zakresie Terminala LNG

"Wprowadzenie przepisów ułatwiających budowę kluczowej infrastruktury dystrybucyjnej, która umożliwi dostawę paliw gazowych z terminalu LNG w Świnoujściu do jak największej grupy odbiorców końcowych, w tym gospodarstw domowych, to główna zmiana w projekcie nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Dokument przygotowany w Ministerstwie Energii został przyjęty przez Radę Ministrów i 12 lipca 2019 r. przekazany do prac parlamentarnych" - czytamy w komunikacie.