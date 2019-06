ME skłania się do podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o rynku mocy

"W ramach aukcji rynku mocy na 2021 r. zakontraktowaliśmy ok. 23 GW mocy, w tym według naszych szacunków ok 13 GW nie spełnia normy 550 g/kWh. Brakuje nam praktycznie połowy mocy, a co się z tym wiąże - rynek mocy przestaje spełniać swoje zadanie. Skłaniamy się do tego, żeby powołać zespół, który przeanalizowania, jaki ostatecznie kształt nadać temu modelowi. Zmiana modelu rynku mocy będzie wymagała nowelizacji, natomiast nowelizacja wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej" - powiedział Świetlicki podczas panelu na I Kongresie Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym.