Medicalgorithmics miał 14,42 mln zł zysku netto, 24,72 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Podsumowując miniony rok należy wspomnieć, że w październiku rozpoczęliśmy przegląd opcji strategicznych. Pewnie wielu z Was zastanawia się dlaczego i co to oznacza. Otóż w 2018 roku wyniki finansowe Grupy były poniżej naszych oczekiwań, pomimo inwestycji w sprzedaż, marketing i nowe produkty. Pociągnęło to za sobą spadek wyceny Medicalgorithmics na GPW. W związku z tym prowadzimy pogłębione analizy możliwości zmiany modelu sprzedaży w USA, których głównym celem jest przywrócenie dynamiki wzrostu przychodów. Choć zdajemy sobie sprawę, że w początkowej fazie zmiana ta może nie wspierać wyników finansowych spółki, to wiele wskazuje, że jest to jedyna droga do osiągnięcia średnio i długoterminowych celów rozwojowych. Wybór opcji strategicznej będzie istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój Grupy i mamy nadzieję, że będzie pozytywnie wpływać na rozszerzenie skali działalności i tym samym na ewaluację wartości spółki" - napisał prezes Marek Dziubiński w liście do akcjonariuszy.