Meetbit pracuje nad aplikacją Meetflify wspomagającą kontakt biznesowy online

"Obserwując na przestrzeni ostatnich lat sytuacje kryzysowe, które wprowadziły na pewien czas światową dezorganizację, postanowiliśmy zwiększyć intensywność naszych prac nad produktem Meetlify, wspomagającym kontakt biznesowy online. W ciągu ostatnich lat sytuacji kryzysowych było co najmniej kilka. Pamiętamy wybuch wulkanu na Islandii, zagrożenia terrorystyczne czy wreszcie anomalie pogodowe. Proponowane przez nas rozwiązanie będzie w stanie pomóc osobom z szeroko pojętego biznesu podczas konieczności nawiązania współpracy czy kontaktu biznesowego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek kłopotów organizacyjnych lub wydarzeń losowych spowalniających lub uniemożliwiających tryb spotkania face to face. Z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie" - powiedział prezes Meetbit Rafał Orlicki, cytowany w komunikacie.