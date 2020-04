MF: Termin wejścia w życie nowego JPK_VAT przesunięty na 1 lipca

Teraz termin ten został ujednolicony i dla wszystkich przedsiębiorców będzie to 1 lipca 2020 r.

Nowy JPK_VAT ma dotyczyć tylko rozliczeń podatku VAT, dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Ma być składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego.