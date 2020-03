MFiPR ma pakiet rekomendacji dla realizujących projekty finansowane przez EFS

"Nie ma co czekać na rozwój sytuacji, robimy kolejny krok. W piątek były rekomendacje dotyczące wszystkich inwestycji unijnych, teraz skupiamy się na tak zwanych miękkich projektach. To one są szczególnie narażone na utrudnienia związane z pandemią koronawirusa. Wiele z postulatów beneficjentów znalazło odzwierciedlenie w piśmie resortu" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.