MFPR: Nowe nabory w programie 'Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu' od 1 VII

"Program 'Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu' to największy w Polsce i Europie program wsparcia w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG. Budżet całkowity programu to 164,7 mln euro, z których 140 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 24,7 mln euro wkład krajowy. Program w sposób kompleksowy podchodzi do ochrony środowiska. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu, poprawa jakości powietrza, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.