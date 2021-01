MI: PKP IC pozyska 1000 wagonów, lokomotywy, hybrydowe EZT i push-pulle do 2030r

- zakup 38 składów wagonowych, piętrowych typu push-pull do obsługi połączeń międzyaglomeracyjnych (np. Warszawa - Łódź, Kraków - Katowice) wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi dostosowanymi do prędkości 200 km/h;

- zakup ponad 500 nowych wagonów, dostosowanych do prędkości nie mniejszej niż 200 km/h;

- zakup 20 składów zespolonych o napędzie hybrydowym i prędkości max. do 160 km/h" - wymieniono w komunikacie.

Resort podał, że 19 mld zł na inwestycje taborowe to jedna z głównych korzyści dla pasażerów płynących z podpisanej 14 stycznia 2021 r. między PKP Intercity a Ministerstwem Infrastruktury nowej, dziesięcioletniej umowy dotyczącej świadczenia usług publicznych.

Wcześniej PKP IC podało, że nowa umowa umożliwi wzrost liczby połączeń uruchamianych rocznie przez PKP Intercity w kolejnych latach - z 120 tysięcy pociągów w 2021 roku do ponad 196 tysięcy w 2030 roku, co stanowi wzrost o 64%. Wykorzystane zostaną efekty modernizacji linii kolejowych - rozwinie się oferta oraz zwiększy częstotliwość kursowania pociągów PKP Intercity na głównych trasach, w tym: Warszawa - Białystok, Warszawa - Lublin, Warszawa - Radom - Kielce - Kraków, Warszawa - Częstochowa, Poznań - Szczecin, na których pociągi będą kursować co godzinę. Warszawę i Łódź, a także Kraków z Poznaniem przez Katowice i Wrocław będą łączyć pociągi kursujące częściej niż raz na godzinę.