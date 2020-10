MI: Przekop Mierzei Wiślanej powstaje zgodnie z harmonogramem

Nad kanałem powstają dwa mosty obrotowe, umożliwiające ciągłe utrzymanie ruchu samochodowego, niezależnie od przepływających nową drogą wodną jednostek. Od początku jednym z założeń było zapewnienie priorytetu ruchu kołowego w rejonie kanału żeglugowego. Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga wyniesie blisko 23 kilometry. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 kilometrów, po rzece Elbląg - także ponad 10 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał ma mieć 5 m głębokości, przypomina resort.

Obiekty mostowe będą spełniały funkcję usprawnienia komunikacji pomiędzy wschodnią, a zachodnią częścią Mierzei Wiślanej. Obiekty mostowe są w konstrukcji stalowej. Długość przęsła to 62 metry, szerokość 17 metrów. Są to mosty obrotowe. W chwili przepływania jednostki przez kanał żeglugowy most będzie się obracał prostopadle do kanału żeglugowego.