MI skierowało do realizacji 4 obwodnice w woj. zachodniopomorskim

Dla obwodnicy Kołbaskowa prowadzone są prace przygotowawcze w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 13 od Szczecina do granicy z Niemcami. Dla tej obwodnicy uzyskano już decyzję środowiskową jako II etap już skierowanej do realizacji obwodnicy Przecławia i Warzymic. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na I połowę 2023 r., a zawarcie umowy w IV kwartale 2023 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2023-2026. W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi krajowej nr 20 klasy GP o długości ok. 4,4 km.

"W ramach rządowego programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych" - przypomniano.