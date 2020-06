budownictwo 1 godzinę temu

MI zatwierdziło 16 inwestycji na rzecz bezpieczeństwa ruchu za ok. 40 mln zł

Minister infrastruktury zatwierdził do realizacji 16 programów inwestycji dla zadań drogowych o wartości ok. 40 mln zł, podał resort. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przez przebudową skrzyżowań, budową barier ochronnych, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i sygnalizacji świetlnych, poprawą oświetlenia przejść dla pieszych oraz zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem.