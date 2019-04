Michał Kiciński z CD Projektu współtworzy z Bobby Burger Grupę Real Food

"Analiza trendów w gastronomii, takich jak m.in. flexitarianizm, czyli elastyczny wegetarianizm oraz wyników badań konsumenckich, skłoniła nas do tego, by utworzyć grupę kapitałową Real Food SA. Oprócz dalszego rozwoju sieci burgerowni w całej Polsce, chcemy zagospodarować potrzeby różnych grup konsumentów - jedzących mięso, wegetarian i wegan, wielbicieli burgerów, ale nie tylko" - powiedział współzałożyciel sieci Bobby Burger i członek zarządu Real Food Krzysztof Kołaszewski, cytowany w komunikacie.

Założyciele sieci Bobby Burger do współpracy zaprosili Michała Kicińskiego, współzałożyciela CD projekt - polskiej firmy z branży gier wideo, która stoi za międzynarodowym sukcesem gry "Wiedźmin". Do nowo powstałej spółki inwestor wniósł kapitał, ale też swoją restaurację Wegeguru, działającą w Warszawie od 2017 r., podano także.

"Wegeguru była odpowiedzią na rosnący popyt klientów wielkomiejskich restauracji i barów na zdrową dietę wegańską. Wytrawna kuchnia dla zwolenników diety roślinnej przyciąga nazwiskami mistrzów kuchni i jakością potraw. To koncept, który zasługuje na to, by wyjść poza granice stolicy i razem mamy szansę, by tak się stało" - powiedział Kiciński, także cytowany w komunikacie.