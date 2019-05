Microsoft: Miasto Przyszłości z rozwiązaniami dla służby zdrowia polskich firm

"Cyfrowa transformacja w sektorze zdrowia to korzyści dla wszystkich stron. Kluczowa jest stopniowa, ale konsekwentna reorganizacja systemu ochrony zdrowia, aby był on w stanie, przy wykorzystaniu rozwiązań takich, jak telemedycyna czy sztuczna inteligencja, odpowiedzieć na potrzeby pacjentów. To właśnie oni powinni być w centrum cyfrowej transformacji, której celem są konkretne usprawnienia dla wszystkich. Pacjenci uzyskują większą dostępność świadczeń i szybszy dostęp do niezbędnych informacji, a profesjonaliści medyczni zmniejszenie poziomu biurokracji, wsparcie w codziennych decyzjach terapeutycznych i większą interakcję zarówno z pacjentem, jak innymi uczestnikami procesu" - powiedział Charszla podczas konferencji Microsoft Innovation Summit.