Mina pod bankami? "Zaczynamy wchodzić na bardzo niebezpieczny grunt"

zzz 31 min. temu zgłoś do moderacji 15 2 Odpowiedz

A czy banki nie mogą mniej zarabiać na klientach? Pożyczasz 200 oddajesz 600. Jeżeli jakiś bank zarobi mniej i grozi mu upadłość to nie znaczy przypadkiem, że jest źle zarządzany i pracują tam niekompetentni ludzie? Myślę, że zyski banków, korporacji, i firm takich jak np. Orlen są nieadekwatne do tego jaki same mają wkład w rozwój gospodarczy ludności z której skubią kasę hamując wręcz wzrost.