Minister infrastruktury podpisał nowelizację ws. ruchu kolejowego pow. 200 km/h

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pociągi jadące z prędkością powyżej 160 km/h muszą być prowadzone z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS. To system kontroli oraz sygnalizacji kabinowej, który w przypadku ewentualnego błędu maszynisty automatycznie wymusza jazdę pociągu z dozwoloną prędkością lub uruchamia nagłe hamowanie. Istniała konieczność dostosowania przepisów określających warunki korzystania z systemu ERTMS/ETCS, również dla prędkości wyższych niż obecnie wykorzystywana maksymalna prędkość 200 km/h, wyjaśnia resort. W pierwszej kolejności prędkość powyżej 200 km/h będzie wprowadzana na Centralnej Magistrali Kolejowej łączącej Warszawę m.in. z Krakowem i Katowicami.

Na Centralnej Magistrali Kolejowej obecnie modernizowana jest stacja techniczna w Idzikowicach. Widać już nowe tory, pale do konstrukcji sieci trakcyjnej, prace kablowe. Wymiana obejmuje ponad 18 km torów, 43 rozjazdy. Wybudowana zostanie nowa nastawnia wyposażona w komputerowe urządzenia sterowania. Pociągi docelowo będą mogły jechać 230/250 km/h.

"Przygotowujemy Centralną Magistralę Kolejową do przejazdu większej liczby pociągów z wyższą prędkością. Wymieniamy tory, rozjazdy i sieć trakcyjną na stacji w Idzikowicach, która po modernizacji będzie mogła obsłużyć większą liczbę pociągów. Wartość realizowanych obecnie inwestycji na linii łączącej Grodzisk Mazowiecki z Zawierciem to ok. 250 mln zł" - powiedział prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.