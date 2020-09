MK zapowiada program dofinansowań dla budynków wielorodzinnych na początek 2021

Podobnie jak w programie "Czyste Powietrze", wysokość dotacji będzie uzależniona od dochodu . Dla podstawowego poziomu dofinansowania (dochód roczny wnioskodawcy do 100 000 zł) maksymalna kwota dotacji wyniesie: do 20 tys. zł - na wymianę źródła ciepła i dla zadań termomodernizacyjnych; do 25 tys. zł - na zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda lub gruntowej i dla zadań termomodernizacyjnych; do 10 tys. - w przypadku wykonania samych zadań termomodernizacyjnych bez wymiany źródła ciepła, podano także.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania (tj. gospodarstwo wieloosobowe - dochody miesięczne netto/osobę do 1400 zł/os., gospodarstwo jednoosobowe - dochody miesięczne netto do 1960 zł/os.) maksymalna kwotę dotacji wynosić będzie: do 32 tys. zł - na wymianę źródła ciepła i dla zadań termomodernizacyjnych i do 15 tys. zł - na wykonanie działań termomodernizacyjnych, bez wymiany źródła ciepła. Dodatkowo, w przypadku likwidacji starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, możliwe uzyskanie dotacji do 5 000 zł na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów).